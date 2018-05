Ilva: blog M5S, si lavorerà per chiusura

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Il denaro pubblico va investito sulle vere priorità del Paese. Non sulle opere inutili e dannose. È stata sempre dritta la barra del MoVimento 5 Stelle e continua ad esserlo. E chi vuole leggere altro nel contratto sbaglia. L'abbiamo scritto nero su bianco: il Tav in Valsusa va completamente ridiscusso. "Ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nel rispetto dell'accordo Italia Francia". E' quanto si legge in un post del blog delle Stelle che sottolinea: "Nel contratto c'è scritto chiaramente che si lavorerà per la chiusura dell'Ilva, per l'introduzione di un modello di gestione dei rifiuti che cancellerà lo Sblocca Italia, che finanzieremo una rete di colonnine elettriche per le ricariche delle auto, e che ci sarà una premialità fiscale per le produzioni meno impattanti".

"Non c'è l'elenco puntuale delle singole opere. Per tutte le opere non esplicitamente citate la discussione è rimandata al comitato di conciliazione dove il M5S continuerà a ribadire la sua contrarietà", si legge.