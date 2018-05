Contratto: gazebo Lega Puglia,molti 'sì'

(ANSA) - BARI, 19 MAG - "C'è affluenza, curiosità e interesse" da parte dei cittadini che sono andati oggi ai gazebo allestiti in Puglia dalla Lega per il voto sul contratto di governo con il M5s e che "hanno in grandissima parte espresso un orientamento favorevole al 'sì'". Lo ha assicurato il coordinatore regionale pugliese della Lega, Andrea Caroppo che dopo un giro nei gazebo allestiti nel Salento, ha raggiunto il "più a sud di tutti", quello di Presicce.

Complessivamente sono quasi una cinquantina i gazebo allestiti nei capoluoghi e nelle province che tra oggi e domani sono aperti in Puglia. Ovunque, a quanto si apprende, il voto dei militanti si è svolto con tranquillità.