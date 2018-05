Castellaneta, passeggiata a caccia foto

(ANSA) - CASTELLANETA (TARANTO), 18 MAG - Domenica 20 maggio a Castellaneta il photowalk di maggio di Yallers, associazione che riunisce gli appassionati di fotografia, territori e social, per una passeggiata fotografica alla scoperta della città di Rodolfo Valentino e della sua storia millenaria."Il nome Yallers, nato dalla fusione dell'inglese you all (voi tutti) e del francese aller (andare), rappresenta le basi - viene sottolineato in una nota del Comune - su cui si fonda l'attività dell'associazione: andare e vedere con i nostri occhi tutto il bello che esiste nel mondo, partendo dall'Italia". "L'iniziativa promossa dall'Infopoint di Castellaneta, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale,ha dunque l'obiettivo - viene spiegato -di valorizzare e promuovere la città di Valentino grazie agli scatti di una delle community più vivaci dei social media. In particolare, i circa cento partecipanti attesi, saranno guidati in suggestivi percorsi alla scoperta del borgo antico, che per l'occasione sarà chiuso al traffico veicolare".

Nel dedalo intricato di pendii e vicoli, tra chiese e palazzi storici, dove, tra mistero è realtà, saranno svelate le origini della città, visitando la città sotterranea, le chiese, i palazzi storici, scoprendo di volta in volta le opere di street art ispirate al cinema italiano che adornano il borgo.(ANSA).