Calcio: Frosinone-Foggia 2-2

(ANSA) - FROSINONE, 18 MAG - Una rete, in contropiede, del foggiano Floriano al 44' del secondo tempo, spedisce in serie A il Parma, vittorioso a La Spezia ai playoff il Frosinone. Si ripete per i Ciociari la beffa della scorsa stagione, seconda a pari punti ma penalizzata dalla differenza reti negli scontri diretti. Lo stesso Parma deve ringraziare il portiere dei Satanelli, l'olandese Noppert, che ha compiuto una serie di incredibili interventi, fra cui nel primo tempo una punizione di Ciano parata con sfera sul palo. Il Foggia ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a Mazzeo al 35' che completamente perso dai difensori di casa a depositato in rete una corta respinta di Vigorito su tiro di Rubin. Sempre nel primo tempo una vistosa trattenuta in area pugliese su Dionisi e un fallo di mano di Camporese non sono stati sanzionati con il rigore dall'arbitro Sacchi. Nel secondo tempo il Frosinone ha prima pareggiato con Paganini, di testa al 23' e poi si è portato in vantaggio grazie ad una deviazione nella sua porta di Rubin. Con la serie A nelle sue mani, il Frosinone, in piena zona Cesarini si è fatto infilare, come detto, da Floriano. All'ultimo secondo dei 4' di recupero, ennesimo miracolo di Noppert su punizione di Ciano.