Calcio: Bari-Carpi 2-0

(ANSA) - BARI, 18 MAG - Il Bari ha battuto il Carpi senza affanni davanti a 16mila spettatori e si è così posizionato al sesto posto nella griglia dei playoff (ospiterà sabato al San Nicola il Cittadella).

I pugliesi hanno sofferto in avvio l'iniziativa degli emiliani, pericolosi con Garritano e Melchiorri, ma hanno progressivamente trovato le misure agli avversari, passando in vantaggio al 27' con un contropiede di Galano (14esimo centro stagionale) servito da Nenè. Il raddoppio è arrivato al 45' con una magia di sinistro di Brienza dal limite dell'area. La ripresa non ha avuto la stessa intensità della prima frazione.

Il Bari avrebbe potuto triplicare con Cissè mentre il Carpi ha visto annullata la rete siglata nel recupero da Garritano (fuorigioco). (ANSA).