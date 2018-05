Appello docenti,sostenere liceo 'Flacco'

(ANSA) - BARI, 18 MAG - La necessità che lo storico liceo classico 'Quinto Orazio Flacco' di Bari "sia sostenuto e rilanciato" viene sottolineata da un gruppo di docenti universitari e esponenti delle istituzioni culturali che hanno sottoscritto una lettera-appello sollecitando la città e i cittadini affinchè vengano sostenuti l'istituzione scolastica e gli studi classici. Del gruppo fanno parte Luciano Canfora, Antonio Felice Uricchio, Corrado Petrocelli, Stefania Santelia, Giuseppe Bonifacino, Pasquale Guaragnella, Costantino Esposito, Claudio Schiano, Domenico Lassandro, Alessandro Laterza, Maria Laterza, Franco Perrelli, Gaetano Piepoli, Paolo Ponzio, Vitangelo Ardito, Pietro Cappelli, Pietro Nazza, Ferruccio De Natale, Annalisa Caputo, Dino Borri, Eugenio Di Sciascio, Luigi Piacente. Il liceo 'Flacco' (come è conosciuto in città), è tra le più antiche istituzioni scolastiche di Bari "e nelle sue aule - si ricorda - si è formata la classe dirigente degli ultimi cento anni". L'iniziativa - si sottolinea - nasce dall'esigenza di rilanciare il 'Flacco' e gli studi classici, "necessari per questa città e per la sua cultura".(ANSA).