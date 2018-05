Altri due anni per mons.Cacucci a Bari

(ANSA) - BARI, 18 MAG - Il Papa ha confermato per altri due anni alla guida della diocesi di Bari-Bitonto l'arcivescovo mons. Francesco Cacucci. Lo annuncia in una nota la diocesi precisando che la conferma è arrivata in seguito alla rinuncia al governo dell'Arcidiocesi che era stata presentata da mons.

Cacucci, per il raggiungimento dei 75 anni di età.

"La Comunità diocesana - conclude la nota - grata a Papa Francesco per la decisione assunta, invoca sul proprio Pastore abbondanti doni dello Spirito affinché continui il Suo servizio nel nome del Signore".