Torna a Bari la 'Primavera Mediterranea'

(ANSA) - BARI, 17 MAG - Da oggi fino a domenica fino a domenica 20 maggio, su via Argiro e, per la prima volta, nella piazzetta antistante il Teatro Petruzzelli, a Bari, tornano le istallazioni verdi di Primavera mediterranea. L'iniziativa, curata dall'associazione Promoverde Puglia con la collaborazione di vivaisti, commercianti, architetti e partner istituzionali, ha come obiettivo principale restituire ai cittadini spazi urbani rivisitati grazie alle installazioni di greening urbano diffuso. Quest'anno, per la settima edizione, - informa una nota del Comune - Primavera Mediterranea si arricchisce del contributo della musica, che renderà gli spazi cittadini ancora più piacevoli da vivere e attraversare. Vivaisti e architetti, infatti, in questa nuova versione dell'evento, si sfideranno a suon di musica per fare di via Argiro un vero e proprio festival musicale in chiave green: per ciascuno dei sette isolati che ospiteranno le creazioni estemporanee, è stato scelto un genere musicale da interpretare attraverso fiori, alberi, piante e installazioni ispirate. I generi proposti per la creazione dei giardini sono: musica classica, musica jazz, musica rock, musica folk, musica soul, musica blues e musica pop. Ciascun giardino sarà ispirato ad uno dei generi musicali proposti e animato dal sottofondo di una colonna sonora di brani legati al genere scelto.

"Quella di Primavera Mediterranea si conferma una scommessa vincente per la città -commenta il sindaco Antonio Decaro -. Sin dalle prime edizioni, questa iniziativa ha aiutato tanti cittadini a guardare la città del futuro. Primavera Mediterranea è nata, infatti, con la pedonalizzazione di via Argiro, e ci ha aiutato a far comprendere ai cittadini quanto poteva essere bella quella strada senza le automobili". (ANSA).