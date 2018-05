Festa sport a Bari, coinvolte 100 scuole

(ANSA) - BARI, 17 MAG - "Una grande esperienza e testimonianza di come lo sport può concretamente cambiare in meglio la vita delle persone: tutte, a prescindere dalle condizioni e dalle abilità fisiche": lo ha detto l'assessore allo Sport per Tutti della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, intervenendo alla Festa dello Sport organizzata dalla Regione Puglia, dal Comitato Italiano Paralimpico e dall'Ufficio Scolastico Regionale, all'interno del complesso sportivo "San Pio" di Bari. Una iniziativa che si è svolta a conclusione di un'esperienza che ha coinvolto 99 scuole pugliesi e oltre 600 minori con disabilità. Gare di atletica leggera e di tiro con l'arco, sul campo e sulla pista di atletica, competizioni di danza sportiva e parabadminton, nella struttura al coperto, hanno visto come testimonial Giuseppe Catarinella, ambasciatore dello Sport Paralimpico e atleta della Nazionale di Calcio a 5 Ciechi, e Pietro Rosario Suma, campione nazionale di parabadminton e atleta del Gruppo Paralimpico della Difesa.

La manifestazione, a cui hanno partecipato oltre mezzo migliaio di persone tra studenti con disabilità, studenti tutor, docenti e tecnici delle federazioni paralimpiche, ha concluso il progetto "Scuola, Sport e Disabilità" che ha coinvolto 600 studenti disabili, mettendoli alla prova nell'ambito di vari sport con il supporto di tecnici specializzati e docenti, in un percorso formativo personalizzato durante le attività scolastiche ed extrascolastiche presso associazioni sportive del territorio.

"Con il Comitato Paralimpico e l'Ufficio Scolastico Regionale siamo riusciti a dimostrare cosa è possibile e cosa è bello fare, direttamente con gli studenti che hanno gareggiato e indirettamente con tutti quelli che hanno osservato questa esperienza", ha aggiunto l'assessore Piemontese, ringraziando il presidente del CIP Puglia, Giuseppe Pinto, e Giuseppina Lotito, dirigente dell'Ufficio scolastico di Bari, in rappresentanza dell'USR.(ANSA).