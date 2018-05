Scuola:Puglia, comincerà il 20 settembre

(ANSA) - BARI, 16 MAG - Il prossimo anno scolastico comincerà giovedì 20 settembre 2018 per terminare, dopo 200 giorni di lezione, il 12 giugno dell'anno successivo. Per le scuole dell'infanzia, invece, il termine delle attività è fissato per il 29 giugno 2019. Lo ha deciso la Giunta regionale pugliese ricordando che, in base all'autonomia scolastica, ogni istituto può disporre adattamenti al calendario stabilito purché resti invariato il numero dei 200 giorni. Oltre alle festività nazionali, le lezioni saranno sospese per tutti: il 2 e 3 novembre 2018; per le vacanze natalizie dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019; in occasione delle vacanze pasquali dal 18 aprile al 23 aprile 2019; il 24 aprile 2019; e per la ricorrenza del Santo Patrono (che non dovrà essere recuperata in caso coincida con un giorno in cui non si effettuano lezioni)