Matera 2019: nasce il nuovo pane europeo

(ANSA) - MATERA, 16 MAG - La tradizione del pane materano "rivive in un viaggio-esperienza unico che, a partire dal primo weekend di giugno trasformerà la Città dei Sassi (Capitale europea della Cultura per il 2019) nella "Capitale europea del mangiare e dell'abitare consapevole". Durante "Breadway"-Le vie del pane", un evento della Fondazione Matera-Basilicata 2019, coprodotto da Murgiamadre, saranno "declinati i temi della convivialità e della sua identità attraverso un consumo innovativo di cultura fatto di performance artistiche, spettacoli, stazioni narrative, workshop e laboratori in cui i cittadini e i visitatori saranno protagonisti".

E Matera e "Breadway", "raccogliendo storie sul pane e lieviti madre europei, creeranno il pane europeo del 2019. La tradizione si fonderà con l'innovazione attraverso la collaborazione con l'Adi (Associazione per il disegno industriale delegazione puglia e Basilicata), la Facoltà di Scienze Biotecnologiche dell'Università "Aldo Moro" di Bari, e la condotta Slow Food di Matera".