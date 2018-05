Mafia: Minniti e Gabrielli a San Severo

(ANSA) - FOGGIA, 15 MAG - Il Reparto prevenzione crimine Puglia settentrionale, a San Severo (Foggia), è ormai una realtà: stamane, in via Guareschi, è stata inaugurata la sede, alla presenza, tra gli altri, del ministro degli Interni Marco Minniti e del capo della Polizia Franco Gabrielli.

Lo scorso febbraio il Viminale aveva accolto le richieste del sindaco, Francesco Miglio, che aveva lanciato l'allarme dopo che il 5 marzo 2017 erano stati sparati colpi di pistola contro alcuni mezzi della polizia parcheggiati, uccisa una coppia, marito e moglie (il 24 maggio 2017) in una profumeria, probabilmente nel corso di un regolamento di conti tra bande criminali.

Miglio, davanti alla recrudescenza della criminalità, iniziò uno sciopero della fame - insieme ad alcuni rappresentanti della sua amministrazione - per essere ascoltato dal ministro.

Migliaia di cittadini scesero in piazza per chiedere più sicurezza. Lo stabile di via Guareschi è di proprietà del Comune, che l'ha messo a disposizione gratuitamente.