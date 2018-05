Ilva: Emiliano, accanto a lavoratori in caso sciopero

(ANSA) - BARI, 14 MAG - "In caso di sciopero Ilva la Regione Puglia parteciperà assieme a tutti i lavoratori ed ai loro sindacati. La Regione è al fianco dei cittadini e dei lavoratori dell'Ilva perché siano garantiti in via prioritaria la salute delle persone e i posti di lavoro degli operai". Lo scrive su Fb il governatore pugliese, Michele Emiliano. "In caso di sciopero - aggiunge - la Regione sarà al fianco dei lavoratori per impedire licenziamenti e garantire la ristrutturazione della fabbrica in modo da consentire la sua decarbonizzazione".(ANSA).