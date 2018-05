Le Ferrari nell'Oncologico di Lecce

(ANSA) - LECCE, 11 MAG - Sorrisi, gioia e il rombo dei motori Ferrari: per un'oretta, oggi, il parcheggio del Polo Oncologico di Lecce si è trasformato in un paddock, con quindici fiammanti "dream car" che hanno conquistato tutti. Grandi e piccini, medici, infermieri, genitori e piccoli pazienti dell'Oncoematologia pediatrica. Un'emozione regalata dai soci del Ferrari Club Passione Rossa di Roma che, sino a domenica, saranno nel Salento per un tour. Qualcuno si è anche accomodato dentro - primario compreso - per provare l'ebbrezza di un breve giro su una fiammante Ferrari, al fianco naturalmente degli esperti soci del club presieduto da Fabio Barone. Visibilmente emozionati anche loro per questa parentesi, inusuale ma graditissima, tra i camici bianchi di un Ospedale: «Dove - ha ricordato il direttore Assunta Tornesello - i nostri pazienti spesso hanno la sensazione di perdere un pezzo della loro quotidianità». «Ma eventi come questi - ha sottolineato ancora - aiutano il nostro lavoro e soprattutto danno forza ai nostri pazienti"(ANSA).