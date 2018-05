Ilva: Emiliano, Calenda ha fallito

(ANSA) - BARI, 11 MAG - "Ieri non ho detto nulla:volevo che tutta l'Italia capisse che Calenda è andato a sbattere contro un muro di cemento armato senza che nessuno lo aiutasse a fallire.

Ha fallito perché non ha una percezione esatta di quello che succede all'Ilva, come probabilmente non ce l'ha anche di altre vertenze che non ha risolto". Così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha risposto ai cronisti gli chiedevano della la bocciatura dei sindacati alle proposte del governo sulla vertenza Ilva che ora passerà nelle mani del nuovo governo.

"Ci vuole poco - ha detto Emiliano - ad essere più aperti verso la Puglia rispetto al governo del Partito democratico guidato da Renzi e poi da Gentiloni. Purtroppo nei confronti della Puglia noi abbiamo trovato sempre chiusure". Emiliano oggi ha incontrato a Bari il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, proprio per discutere della vertenza Ilva.