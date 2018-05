++ Ilva: Camusso, populismo? Calenda non merita replica ++

(ANSA) - AOSTA, 11 MAG - "Calenda non merita replica, il suo è usare il gioco delle parole, tutto ciò che non va bene a qualcuno viene definito populismo, mi pare un modo per svilire il termine e non rendersi conto dei problemi veri che il populismo può proporre". Così il segretario della Cgil, Susanna Camusso, commenta le dichiarazioni del ministro Calenda sul no all'accordo Ilva. "Il ministro Calenda confonde il giudizio di merito sulle proposte che fa - aggiunge Camusso - con il fatto che rappresenta un dissenso nei suo confronti".(ANSA).