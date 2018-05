A Bari la 19° edizione di Bimbinbici

(ANSA) - BARI, 10 MAG - Torna domenica 13 maggio anche a Bari, e in contemporanea in 200 città d'Italia, "Bimbimbici", la pedalata in sicurezza promossa da FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta. La manifestazione - riferisce una nota - è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città, da Roccaldo Tinelli, presidente dell'associazione FIAB Ruotalibera Bari, alla presenza dell'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli. Alla conferenza stampa ha partecipato anche Gaetano Caputo, direttore Ubi Banca - sede di Bari che sostiene l'evento. "Questa grande storica manifestazione ciclistica - ha spiegato l'assessore Petruzzelli - che da anni allieta la nostra città, parte dai bambini che costituiscono gli agenti di cambiamento di una società, perché hanno la straordinaria capacità di 'imporre' ai genitori cambiamenti virtuosi negli stili di vita"..