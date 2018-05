Emiliano, con Arcelor incontro positivo

(ANSA) - BARI, 9 MAG - "L'incontro è stato umanamente positivo. Ovviamente si tratta di una avanguardia, quindi non sono ancora pronti ad accogliere tutte le richieste sia della Regione Puglia sia del Comune di Taranto che del sindacato".

Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al termine di un incontro Samuele Pasi, direttore generale di Arcelor Mittal, azienda acquirente dell'Ilva di Taranto.

Emiliano lo ha incontrato a Bari, nell'ambito del tavolo istituzionale regionale sulla vertenza per il siderurgico. Al termine, il rappresentante di Mittal non ha rilasciato dichiarazioni. "A parole - ha aggiunto Emiliano - c'è una grande disponibilità, nella sostanza bisogna capire in che modo la fabbrica deve essere riammodernata e ristrutturata dal punto di vista tecnologico in modo che non faccia più danno alla salute.

E bisogna anche garantire che i livelli occupazionali siano gli stessi di partenza".