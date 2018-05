'Mare d'inchiostro',in Puglia S.Perotti

(ANSA) - BARI, 8 MAG - Un viaggio in compagnia di libri blu e di decine di testimonial nelle piazze e nelle scuole: torna in Puglia il Festival della letteratura del mare "Mare d'inchiostro" con un weekend con lo scrittore-marinaio Simone Perotti, in mare, in barca a vela, dalla primavera del 2014 per tutto il Mediterraneo, il Mar Nero e il Mar Rosso settentrionale con il progetto "Mediterranea", una spedizione culturale, scientifica e nautica che gli permette di incontrare intellettuali e artisti, effettuare ricerche oceanografiche, formare uomini di mare e comandanti. Il 10 maggio Perotti sarà ospite alla Casa del Turista di Brindisi, l'11 a Bari, alle 18,30, alla libreria Quintiliano e sabato 12 maggio alla Lega Navale di Monopoli dalle 18. Il festival della letteratura del mare "Mare d'Inchiostro" è organizzato dalla Vedetta sul Mediterraneo e da quest'anno e fino al 2020 gli ideatori, i giornalisti e scrittori Nicolò Carnimeo e Fabio Pozzo, proporranno una programmazione di tre anni con iniziative itineranti in tutta la Puglia. Già da mesi si susseguono gli incontri nelle scuole che hanno impegnato Carnimeo e Pozzo in decine di incontri con gli studenti desiderosi di scoprire il mare e il suo mondo. Ricco il programma di maggio che vede arrivare in Puglia, tra gli altri, Simone Perotti, vincitore del premio letterario Costa Smeralda, per la sezione Narrativa con "Rais" (Frassinelli). Il 10 maggio Perotti sarà ospite alla Casa del Turista di Brindisi, dalle 19.

Nel pomeriggio l'autore sarà accompagnato dagli organizzatori a Torre Guaceto: ad ogni ospite è stato infatti chiesto di raccontare nei suoi libri, nei suoi articoli, nel suo blog, uno scorcio di Puglia. A Simone Perotti tocca la meraviglia naturalistica di Torre Guaceto. Nelle due giornate Simone Perotti, tra l'altro, incontrerà centinaia di studenti nelle scuole pugliesi grazie a un ricco programma di visite coordinate dalla professoressa Lucia Schiralli, responsabile Scuole del festival.(ANSA).