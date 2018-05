Grave per encefalite morbillo,no vaccino

(ANSA)- Una donna di 29 anni di Racale, in provincia di Lecce, è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce affetta da encefalite da morbillo. La giovane non risulta essere vaccinata contro il morbillo. La paziente è giunta nella giornata di ieri al nosocomio salentino, proveniente da quello di Galatina dove era stata portata lo scorso 30 aprile, prima che le sue condizioni di salute peggiorassero. I medici che l'hanno in cura hanno accertato, prima dalla scheda vaccinale e poi dagli esami, che la paziente non è stata vaccinata contro il morbillo, come confermano all'ANSA il direttore generale della Asl di Lecce, Ottavio Narracci, il direttore sanitario, Antonio Sanguedolce e Alberto Fedele, responsabile del Servizio Igiene e sanità pubblica dell'area Nord dell'Asl di Lecce."Al momento non si parla di pericolo di vita ma bisogna vedere - afferma Fedele - come la situazione evolverà. In questi casi non c'è una terapia antivirale, si sta provvedendo a somministrare emoglobina".