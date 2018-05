Ilva: Barbagallo (Uil),decisione Ue? Manca accordo sindacale

(ANSA) - TARANTO, 07 MAG - "Manca la cosa più importante: l'accordo sindacale. La trattativa non può prescindere dalla tutela dell'occupazione, della salute e della sicurezza. Non sono variabili da trascurare, sono le fondamenta per garantire ai 14mila dipendenti Ilva e dei lavoratori dell'indotto condizioni reali per la ripresa economica". Lo ha detto il segretario nazionale della Uil Carmelo Barbagallo intervenendo al 17esimo Congresso Territoriale Uil di Taranto dal titolo 'Verso il lavoro, attraverso la qualità'. "Ci aspettavamo - ha osservato Barbagallo - il via libera dell'Antitrust europeo, altrimenti non avremmo cominciato nemmeno la discussione. Questo è avvenuto anche perchè ci siamo mossi nella direzione giusta.

Siamo abituati alle trattative complicate e anche agli assi da giocare, che spesso vengono re-distribuiti. Poichè stanno facendo bene le categorie del nostro settore metalmeccanico, noi abbiamo piena fiducia e diamo pieno sostegno all'iniziativa che stanno portando avanti perchè siano trattati tutti gli aspetti economici, occupazionali e di diritti dell'Ilva e dell'indotto".

I ritardi nella formazione del governo, secondo il segretario nazionale della Uil, "possono anche rappresentare una difficoltà, ma la verità è che noi siamo riusciti a fare accordi anche con i governi deboli e quindi bisogna fare in modo che si definisca questo negoziato il più presto possibile. La vera debolezza è il tempo che passa, inesorabile". Da mercoledì nello stabilimento Ilva di Taranto iniziano le assemblee per decidere eventuali forme di mobilitazione contro gli esuberi annunciati da Mittal. "Se non si modificano le condizioni dell'accordo - ha chiarito Barbagallo - si potrebbe arrivare allo sciopero generale".(ANSA).