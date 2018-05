Ilva: ArcelorMittal,ok Ue passaggio fondamentale per closing

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - L'approvazione da parte dell'antitrust europea "costituisce uno step significativo nel processo di acquisizione di Ilva e rappresenta un passaggio fondamentale per il closing della transazione, che dovrebbe aver luogo il prima possibile". Così in una nota ArceòlorMittal commenta il via libera dell'Europa all'acquisizione dell'Ilva.

Il gruppo conferma inoltre che è disponibile, come chiede l'antitrust di Bruxelles, "ad alienare le attività in Italia (Piombino), Romania, Macedonia, Repubblica Ceca, Lussemburgo e Belgio, come annunciato lo scorso 13 aprile 2018".(ANSA).