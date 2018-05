san Nicola, pellegrini in arrivo a Bari

(ANSA) - BARI, 6 MAG - Sono numerosi i pellegrini che in queste ore, provenienti da luoghi lontani, stanno raggiungendo Bari, anche in tanti a piedi, per partecipare agli appuntamenti religiosi e alle rievocazioni storiche in programma da oggi e sino al 9 maggio in onore di San Nicola, il vescovo di Myra, patrono del capoluogo pugliese. Una festa che coinvolge ogni anno migliaia di pellegrini provenienti da ogni parte della Puglia, da tutta l'Italia meridionale peninsulare, e dalla Russia. La giornata clou dei festeggiamenti in programma per San Nicola è in programma domani con il corteo storico (alle 20.30).

Il progetto artistico è firmato dalla direttrice Elisa Baruccheri per Doc Servizi Bari, vincitrice del bando biennale 2018-19 per l'organizzazione dell'evento. Il progetto ha un prologo nella giornata odierna, dedicata alla rievocazione dello sbarco delle reliquie, seguito dal corteo del 7 maggio, che si svilupperà in sei quadri scenici e due spettacoli