Oltre 30 kg droga in casa, arrestato

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 6 MAG - E' stato trovato in possesso di oltre 30 kg di droga, tra hascisc e marijuana: per questa ragione un uomo che si trovava ai domiciliari, Vincenzo Bevilacqua, di 46 anni, è stato arrestato. L'operazione è stata compiuta da agenti del Commissariato di Polizia di San Severo, della Questura di Foggia, coadiuvati da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Potenza, insieme con la "Squadra Cinofili" della Questura di Bari. Nel corso di controlli, durante i quali sono stati identificati numerosi pregiudicati, sono state eseguite diverse perquisizioni, tra le quali una fatta nell'abitazione di Bevilacqua, a San Severo, già ai domiciliari, dove sono stati trovati, anche grazie a "Udor", il pastore tedesco messo a disposizione dalla Squadra Cinofili della Polizia di Frontiera di Brindisi, bidoni contenenti marijuana e pacchi confezionati con all'interno hashish. La droga, pronta per essere messa sul mercato, avrebbe fruttato un centinaio di migliaia di euro. (ANSA).