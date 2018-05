Mondiali Marcia, Italia due volte podio

(ANSA) - TAICANG (CINA), 6 MAG - Incredibile finale per i Mondiali di marcia a squadre di Taicang dove l'Italia Team si esalta con il sorprendente bronzo di Massimo Stano (1h21:33), 26enne poliziotto pugliese, e l'argento della formazione maschile nella 20km. Un secondo posto - alle spalle del fortissimo Giappone e davanti ai padroni di casa della Cina - a cui contribuiscono anche Francesco Fortunato (9/o in 1h23:31) e Giorgio Rubino (17/o in 1h24:03), mentre Marco De Luca si ritira al 13/o chilometro. Due metalli che fanno il tris con il secondo posto centrato ieri dalle ragazze della 20 km. L'Italia, con due argenti e un bronzo, festeggia così il 5/o posto nella classifica a punti e nel medagliere in cui primeggia la Cina con 6 ori, 4 argenti e 2 bronzi davanti a Giappone (4 ori, 2 argenti e 2 bronzi), Messico (2 ori) ed Ecuador (3 argenti).Stano riporta un italiano ai piani alti della rassegna 33 anni dopo la 'leggenda' Maurizio Damilano, argento nel 1985.A precedere Stano sono solo il giapponese Koki Ikeda e il cinese Kaihua Wang.