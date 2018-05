In cammino per 400 km, tappa a Bari

(ANSA) - BARI, 6 MAG - "Into the Oasi" arriva nel barese.

Luciana Lettere e Daniela Palma, le due ragazze partire a piedi lo scorso 29 aprile dal Salento sono approdate nella provincia del capoluogo pugliese. Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti e Corato queste le città che le vedranno protagoniste.L'iniziativa è organizzata da Made for Walking e Wwf Salento, patrocinata da Wwf Young Italia e Regione Puglia, supportata da tutte le Organizzazioni Aggregate Wwf della Puglia, e vede protagoniste Luciana e Daniela, che a piedi hanno deciso di percorrere 400 km in 14 giorni toccando tutte le Oasi, Riserve,aree protette e boschi del Wwf in Puglia. Lungo il tragitto si avvalgono solo di ospitalità volontaria di associazioni e realtà attive sul territorio, chiedendo un letto per la notte, una doccia e una "ciotola di minestra". Molti gli appassionati che si sono aggregati a loro anche per solo piccoli tratti. E' un progetto di promozione dell'escursionismo e del turismo responsabile, ma soprattutto di valorizzazione delle aree protette WWF.