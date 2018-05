Auto contro muretto, muore 20enne

(ANSA) - FOGGIA, 6 MAG - Un giovane di 20 anni, Giuseppe Orsitto, di Foggia, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa mentre era alla guida della sua Ford Mondeo. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto insieme con i vigili del fuoco, l'auto del giovane si è schianta contro un muretto alla rotatoria di via Ascoli, alla periferia di Foggia, ribaltandosi più volte. Giuseppe Orsitto, a quanto si è saputo, è morto sul colpo.