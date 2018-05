Ilva: svelato il contratto con Mittal

(ANSA) - GENOVA, 5 MAG - Diecimila persone assunte, ma solo per la durata del piano industriale, poi saranno 8.500; assunzioni con esclusione di continuità con il passato. Sono alcuni dei punti del contratto di affitto con obbligo di acquisto siglato dalle società del gruppo Ilva e da Am InvestCo Italy il 28 giugno 2017. Nell'arco del piano Am non può licenziare, ma può incentivare l'esodo e avvalersi degli ammortizzatori sociali. La violazione dell'obbligo dei livelli occupazionali comporta una penale di 150 mila euro per dipendente licenziato. Il prezzo dell'aggiudicazione è stato fissato a 1,8 miliardi di euro, mentre quello dell'acquisto verrà calcolato con la valutazione del magazzino, dei debiti e dei crediti. L' acquisto è subordinato al verificarsi di una serie di condizioni legate, tra l'altro, alle pendenze giudiziarie. Ai sindacati il contratto non è stato fatto leggere per motivi di riservatezza. L'atto contiene ogni singolo elemento dell' operazione.