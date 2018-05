Calcio: Bari-Perugia 3-1

(ANSA) - BARI, 5 MAG - Il Bari ha battuto tre a uno il Perugia davanti ai 15mila del San Nicola, conquistando l'accesso ai play off promozione. L'undici di Fabio Grosso, dopo una prima mezzora di sofferenza per la manovra avvolgente degli umbri e la spinta di Diamanti e Mustacchio (un paio le parate decisive del portiere Micai in questo frangente), ha progressivamente avanzato il baricentro della manovra e ha realizzato al 38' il gol del vantaggio con Gyomber su assist di Balkovec. Nella ripresa il raddoppio è stato firmato dall'argentino Andrada, all'esordio dal primo minuto, con un sinistro a giro (al 28') dopo un uno-due con Floro Flores. Nel finale, al 41', Diamanti con una magia da venti metri ha accorciato le distanze per gli umbri, mentre al 46' Floro Flores con una azione personale ha chiuso i giochi sul 3 a 1.