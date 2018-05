La droga nel negozio di abiti da sposa

(ANSA) - POTENZA, 4 MAG - La droga veniva depositata anche in "insospettabili esercizi commerciali", come un negozio di abiti da sposa: è uno dei dettagli dell'operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Potenza che ha portato all'arresto di 36 persone (22 in carcere e 14 ai domiciliari) facenti parte - secondo gli investigatori coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lucano - di un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti tra Basilicata e Puglia.