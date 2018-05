Certificati falsi per anabolizzanti

(ANSA) - TARANTO, 04 MAG - Presentando prescrizioni mediche false o contraffatte hanno acquistato confezioni di medicinali di "Testovis 100 mg" e "Testoviron 250 mg", farmaci utilizzati soprattutto nell'ambito delle attività di bodybuilding come anabolizzanti, inducendo in errore i titolari di alcune farmacie locali di Taranto. Per questo otto persone, tra cui un medico di famiglia (che aveva rilasciato indebitamente a un paziente una prescrizione medica relativa al farmaco "Testoviron 250 mg"), sono indagate a vario titolo per falsità materiale, falsità ideologica e uso di atto falso. Oggi i carabinieri di Taranto hanno notificato le informazioni di garanzia ed eseguito decreti di perquisizione emessi dal procuratore aggiunto Maurizio Carbone. E' stato accertato il fraudolento utilizzo di timbri a secco per la falsificazione delle ricette e di formulari per le prescrizioni, illecitamente sottratti da strutture ospedaliere e da medici specialisti, tra i quali uno morto prima delle emissioni delle prescrizioni.