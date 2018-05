A Stefano Polli il 'Caravella del Mediterraneo'

Va a Stefano Polli, vice direttore dell'Ansa, il premio "Caravella del Mediterraneo" per il progetto Infomigrants, il servizio multilingue per i migranti, che Ansa, attraverso ANSAmed, cura insieme a Mond France Media e e Deutsche Welle. "Si tratta - è detto in una nota di Giornalisti del Mediterraneo, che cura il premio - di un'iniziativa, attiva da oltre un anno che, in modo assolutamente innovativo, copre il cruciale fenomeno dell'immigrazione verso l'Europa. Un progetto ambizioso".

Polli è vice direttore dell'agenzia ANSA dal 2014. In precedenza è stato caporedattore centrale dell'ANSA e dell'Area Internazionale ANSA, oltre a ricoprire il ruolo di inviato speciale per l'agenzia nel corso della prima guerra del Golfo, guerre dei Balcani, guerra civile albanese, guerra Etiopia-Eritrea; ha partecipato ai grandi summit internazionali (Ue, G7, G8, G20, Onu, Nato), è analista per l'ANSA di politica internazionale e diplomazia.