Pe 'preoccupato' per uso fondi Ue su Tap

(ANSA) - BRUXELLES, 3 MAG - Il Parlamento europeo "esprime preoccupazione per il finanziamento da parte della Bei", la Banca europea per gli investimenti, del progetto del Tap, il "gasdotto transadriatico che non rispetta, in misura diversa nei paesi di transito (Grecia, Albania a Italia), le norme ambientali e sociali minime". E' quanto si legge nella relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della Bei scritta dal Movimento 5 stelle e approvata dall'aula del Parlamento europeo, riunito oggi in sessione plenaria a Bruxelles. Nella relazione, si esprime una ferma condanna nei confronti del Tap, "ritenuto non idoneo per un investimento da parte della Bei". Un progetto, dice il Parlamento europeo, che non "dovrebbe essere preso in considerazione a fini di finanziamento da qualsiasi banca che aspiri a investimenti responsabili sul piano sociale e ambientale".