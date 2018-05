Nasce in Puglia 'Rete arti e cultura'

(ANSA) - BARI, 3 MAG - Lavorare in sinergia e sviluppare progetti artistici comuni e attività in campo nazionale ed internazionale: con questo obiettivo in Puglia sei Fondazioni e Associazioni partecipate di rilevante interesse artistico si sono costituite in rete. Ne fanno parte le fondazioni Paolo Grassi onlus, La Notte della Taranta, Carnevale di Putignano, Pino Pascali, Giuseppe Di Vagno e l'associazione Presìdi del libro. A breve è in programma l'ingresso nella rete della fondazione Fòcara di Novoli. La 'Rete Sistema Regionale delle Arti e della Cultura', è stato sottolineato in un incontro con i giornalisti al quale hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore alla Cultura della Regione Puglia, Loredana Capone, e i presidenti delle Fondazioni e dell'Associazione, "non è un soggetto giuridico". Non sono previsti ulteriori fondi solo quelli stanziati per i progetti triennali. Numerosi i progetti in cantiere, anticipati da un concorso di idee per la creazione del logo della neonata rete.