Ambiente: accordo Taranto su bonifiche

(ANSA) - TARANTO, 03 MAG - Consolidare il confronto sulle misure poste in essere e condividere percorsi tecnico-amministrativi per predisporre e dare attuazione ad ulteriori interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di crisi ambientale di Taranto, in linea con le attività definite dal Tavolo Istituzionale nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo per Taranto.

E' quanto prevede l'Accordo fra Comune di Taranto e Commissariato Straordinario stipulato oggi, nella sede del Municipio, e firmato dal sindaco Rinaldo Melucci e il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Vera Corbelli. Per quest'ultima, "è stato avviato un modello innovativo di bonifica delle aree di crisi ambientale complesse che va oltre gli interventi classici di riqualificazione ambientale, ma punta ad individuare le cause dell'inquinamento con l'obiettivo di eliminare o diminuire gli impatti delle fonti inquinanti su territorio e popolazione.