In auto con 47 kg di hascisc, arrestato

(ANSA) - BARI, 2 MAG - Aveva 47 kg di hascisc nel portabagaglio della utilitaria che stava guidando: per questa ragione un pregiudicato di 47 anni di Taranto è stato arrestato dai carabinieri a Gioia del Colle (Bari). L'uomo, di 51 anni, alla guida della vettura, ha avuto un atteggiamento che ha insospettito l'equipaggio di un'autoradio di militari che transitava lungo la S.P. che da Gioia del Colle conduce a Taranto. I militari, infatti, nell'incrociare l'autovettura si rendevano conto che il conducente, nel vederli, cercava di lasciare la strada statale per immettersi in una delle arterie secondarie. Da qui l'intuizione, da parte dell'equipaggio dell'autovettura militare, di procedere ad un controllo nel corso del quale è stata trovata la droga. Il valore al dettaglio dell'hascisc immessa sul mercato è stato stimato in circa 500.000 euro.