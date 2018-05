Ilva: Emiliano, nuovo governo ci ascolti

(ANSA) - TARANTO, 01 MAG - "Mi auguro che qualcuno tra quelli che devono formare il nuovo governo in questo paese ascolti quello che stiamo dicendo oggi e provi a darci una mano. Tenere la nostra comunità divisa tra salute e lavoro è un'autentica tragedia".Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo al dibattito sull'Ilva e sull'accordo di programma per Taranto elaborato da associazioni e movimenti, che precede il concertone dell'1 maggio organizzato da Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Hanno partecipato anche il senatore Mario Turco,i deputati Giampaolo Cassese e Giovanni Vianello del M%S,il segretario nazionale della FlmuCub Antonio Ferrari, la giornalista Stefania Barca, le mamme di Brescia, i ragazzi di Casale Monferrato, i portavoce dei No Tav."Calenda ogni volta che io intervengo sulla questione Ilva non manca mai di rispondermi, evidentemente sta cercando di chiudere una vicenda per la quale era stato incaricato e lo vuole fare nonostante sia scaduto", ha anche detto Emiliano

"Io - ha aggiunto il governatore pugliese - non contesto la legittimità del governo in carica, conosco il diritto costituzionale, ma un governo scaduto è un governo che non ha più legittimazione politica, dovrebbe limitarsi alla ordinaria amministrazione. Invece, stanno tentando di chiudere la vicenda Ilva prima che un altro governo entri in carica. L'ho considerato un elemento gravissimo".