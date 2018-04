Usura con tassi 600%, 5 arresti a Bari

(ANSA) - BARI, 30 APR - Avrebbero costretto un imprenditore barese a pagare interessi fino al 600 per cento annui portando la sua attività sull'orlo del fallimento. Per i reati di usura ed estorsione i Carabinieri hanno arrestato cinque pregiudicati ritenuti vicini al clan Strisciuglio di Bari. La vicenda documentata dagli investigatori, coordinati dalla Dda di Bari, è iniziata nel 2012 con piccoli prestiti da restituire entro il mese, pena l'accumulo del residuo e il suo raddoppio. Così in pochi anni i cinque sarebbero riusciti a sottrarre ai gestori di un esercizio commerciale di Santo Spirito la somma complessiva di oltre mezzo milione di euro. Gli imprenditori erano arrivati al punto di non riuscire a pagare neppure le piccole spese familiari. Le indagini dei Carabinieri sono state avviate proprio per accertare l'inspiegabile (a fronte degli ingenti introiti) situazione deficitaria in cui si trovavano i gestori dell'attività, ormai alle soglie del fallimento.