Pronte sedute 'salotto Liberty' a Bari

(ANSA) - BARI, 30 APR - Sono giunte in cantiere questa mattina le dieci sedute che completeranno il Salotto Liberty di via Sparano, a Bari, nell'area antistante palazzo Mincuzzi. Le sedute, di forma cilindrica, hanno diametro di un metro, circonferenza di 3,20 metri circa e altezza di 45 centimetri, dimensioni che consentiranno a sei persone di utilizzarle contemporaneamente. Sono state realizzate con pietra ricostruita, materiale identico a quello utilizzato anche per le altre sedute di via Sparano. Il montaggio - informa una nota del Comune - sarà effettuato non appena sarà terminata la posa della pavimentazione, con relativa levigatura, presumibilmente entro la sagra di San Nicola. Intanto, gli operai proseguiranno con le operazioni di cantiere in questo salotto anche nella giornata di domani, nonostante il giorno festivo, al fine di completare questa parte del restyling il prima possibile. Alla fine delle lavorazioni previste su questo isolato, saranno cinque i salotti portati a termine nel corso del cantiere.(ANSA).