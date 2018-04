1 Maggio:Cgil Cisl Uil,iniziative Puglia

(ANSA) - BARI, 30 APR - Nel 2017 gli infortuni sul lavoro in Puglia sono stati oltre 30mila, più di 80 ogni giorno e con un trend in aumento nel 2018. Anche in Puglia, quindi, il primo maggio sarà celebrato nelle diverse iniziative organizzate in tutti i Comuni affrontando i temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, scelti quest'anno da Cgil Cisl Uil per la Festa dei Lavoratori. Sono oltre 50 le iniziative pubbliche - comizi, cortei e incontri di approfondimento - che il sindacato confederale ha organizzato in Puglia. Tra le varie iniziative in programma, a Bari l'appuntamento organizzato da Cgil, Cisl e Uil è alle 9 in piazza, San Pietro dove sarà scoperta una targa in ricordo delle vittime sul lavoro e subito dopo in piazza Odegitria, insieme con il sindaco di Bari e presidente nazionale dell'Anci, Antonio Decaro. A Cerignola (Foggia), la città dove nacque il sindacalista, politico e antifascista italiano Giuseppe Di Vittorio, il concentramento è previsto alle 9.30 in Piazza Duomo.A Francavilla Fontana (Brindisi) appuntamento alle ore 10.00 presso il Monumento ai Caduti in Piazza Monumento per la deposizione di una corona in ricordo delle vittime sul lavoro, a seguire dalle ore 10.30 alle 11.30 un incontro pubblico presso la sala del Lampadario, a Palazzo Imperiali. Ad Andria, alle 9.00, da piazza Giuseppe Di Vittorio partirà un corteo che sfilerà nelle strade principali e si concluderà in piazza Catuma dove gli studenti racconteranno la storia di 'Peppino'. "A volte - affermano i segretari generali di Cgil Cisl Uil Puglia, Pino Gesmundo, Daniela Fumarola e Franco Busto - ci ritroviamo di fronte a una premeditata disattenzione rispetto alla tutela della salute e della sicurezza che, pertanto, va perseguita e punita con più rigore. Questo Primo Maggio dovrà quindi essere l'occasione per porre il tema al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica e per chiedere che diventi una priorità del prossimo Governo nazionale e delle istituzioni locali".