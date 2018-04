Popolare Bari, assemblea approva conti

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Via libera dall'assemblea dei soci della Banca Popolare di Bari, che si è tenuta oggi a Bari, in forma ordinaria, alla presenza di circa 6 mila Soci (tra Soci presenti e deleghe) al bilancio del 2017 chiuso con un risultato netto consolidato del 2017 di 1 milioni di euro, rispetto ai 5,2 milioni del 2016. Al netto delle rettifiche il risultato sarebbe stato di 13,4 milioni. E' quanto informa il gruppo secondo cui l'assemblea ha anche provveduto al rinnovo parziale del consiglio di amministrazione: sono stati eletti Raffaele De Rango, Giorgio Papa, Giulio Sapelli e Francesco Venturelli. I soci hanno eletto Alberto Longo presidente del Collegio Sindacale in sostituzione di Roberto Pirola, "che per motivi strettamente personali ha lasciato l'incarico con l'approvazione del bilancio 2017". In considerazione dell'imminente trasformazione in società per azioni, nonché tenendo conto che la funzione di price discovery rispetto alle azioni è svolta dal mercato Hi-Mtf, l'assemblea ha, inoltre, deliberato di non determinare il sovraprezzo ai fini dell'ingresso di nuovi soci.