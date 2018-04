Ambiente: sindaco Tremiti, vieterò anche polistirolo

(ANSA) - ISOLE TREMITI (FOGGIA), 29 APR - "Il prossimo passo sarà vietare le bottiglie di plastica e i contenitori di polistirolo, quelli che usano i pescatori per trasportare il pesce e che si ritrovano spesso in mare. Rivolgo un appello a tutti i sindaci delle isole e dei Comuni italiani che si affacciano sul mare a fare lo sesso: vietiamo tutto ciò che è di plastica e i contenitori in polistirolo. Cerchiamo tutti insieme di fare del bene al nostro Pianeta". Lo afferma il sindaco delle Isole Tremiti, Antonio Fentini, che nei giorni scorsi ha firmato un'ordinanza con la quale vieta, dal primo maggio, la vendita e l'utilizzo di stoviglie in plastica sulle Diomedee.

Secondo il primo cittadino, le bottiglie in plastica sulle isole Tremiti "possono essere tranquillamente sostituite da quelle in vetro e dai depuratori di acqua che si montano sotto i lavelli delle cucine". "I miei concittadini sono felici della mia decisione di vietare le stoviglie in plastica - conclude - e quanto mi incontrano per strada mi dicono 'Bravo, hai fatto bene'".