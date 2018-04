Torre Guaceto, comitato ordine pubblico

(ANSA) - BARI, 28 APR - Si riunirà lunedì prossimo il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Brindisi dopo "l'ennesimo atto intimidatorio compiuto ai danni della riserva di Torre Guaceto". A darne notizia, in riferimento alla distruzione dell'area oggetto di rinaturalizzazione, è il consorzio di gestione della riserva. "Ringrazio il prefetto Valerio Valenti - ha dichiarato il presidente dell'ente gestore, Mario Tafaro - per la sollecitudine con la quale ha convocato l'incontro tra i rappresentanti delle forze dell'Ordine, degli enti pubblici locali e la Magistratura. Lo Stato risponde con tempestività all'ultimo atto criminale compiuto da chi vorrebbe far prevale i propri interessi sull'area protetta e lo hanno fatto anche le associazioni ambientaliste nazionali e locali".

Tafaro annuncia che "ora si sta pensando all'organizzazione di una manifestazione in sostegno di Torre Guaceto e per la ripiantumazione del terreno localizzato nel Sic, sito di importanza comunitaria, devastato da mano criminale".(ANSA).