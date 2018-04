Potenza-Taranto senza tifosi ospiti

(ANSA) - POTENZA, 28 APR - Con un decreto del Prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro, adottato nella tarda serata di ieri "per esigenze di ordine e sicurezza pubblica", è stato disposto "il divieto di vendita dei tagliandi, per tutti i settori, ai residenti nella provincia di Taranto", in occasione dell'incontro di calcio Potenza-Taranto (serie D, girone H) in programma domani, domenica 29 aprile, alle ore 15, allo stadio "Alfredo Viviani" del capoluogo lucano.

Il match è decisivo per i rossoblù padroni di casa, che sono in testa alla classifica con cinque punti di vantaggio sulla Cavese e che, in caso di vittoria, sarebbero aritmeticamente promossi in serie C.