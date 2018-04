'Plastica ricopre spiagge Mar Piccolo'

(ANSA) - BARI, 28 APR - "Settecentosessantuno rifiuti in cento metri di spiaggia, sette rifiuti e mezzo ogni metro: questo è quello che abbiamo trovato sulle sponde del Mar Piccolo in corrispondenza della Pineta di Cimino". Lo rende noto Legambiente Taranto. "L'elenco di ciò che copre l'arenile - si denuncia - è una testimonianza raccapricciante della follia dei tanti che ancora continuano a considerare il mare e le spiagge come una sorta di grande cloaca in cui scaricare i propri rifiuti". Per Legambiente "la regina incontrastata di questo mare di rifiuti è la plastica, materiale non degradabile per eccellenza, che - da sola- costituisce il 99,08% dei rifiuti trovati; il resto (gomma, legno, metallo) non arriva all'1%; in percentuale i rifiuti più presenti sono reti e pezzi di rete- pari al 26% - , seguono bottiglie e contenitori di plastica con il 18%". L'associazione ambientalista chiede di "rimuovere i rifiuti ed affrontare il nodo della bonifica per restituire a Taranto il suo tesoro".(ANSA).