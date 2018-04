Oltre 6 italiani su 10 in orto

(ANSA) - BARI, 28 APR - Contadini per passione, dalla coltivazione dell'orto per hobby o per avere un piccolo reddito integrativo, sono quasi sei su dieci (63%) gli italiani che dedicano parte del tempo libero alla cura di verdure, ortaggi, di piante e fiori in vaso o nella terra. I dati, contenuti nello studio Coldiretti/Ixe' su "Italiani popolo di hobby farmers", sono stati presentati oggi nel primo 'Open Day dell'agricoltura' italiana, organizzato dalla Confederazione agricola sul lungomare di Bari. "E' la passione per il lavoro all'aria aperta, la voglia di vedere crescere qualche cosa di proprio, il gusto di mangiare od offrire prodotti freschi, genuini e di stagione - ha sottolineato il presidente della Confederazione agricola, Roberto Moncalvo - ad accomunare gli italiani che si dedicano al lavoro della terra in proprietà private, ma anche nei terreni pubblici o nelle aziende agricole".