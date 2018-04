Asl,eccellenza centro trombosi Gallipoli

(ANSA) - BARI, 28 APR - Il Centro Trombosi dell'Ospedale di Gallipoli "può fregiarsi del certificato d'eccellenza". A stabilirlo - secondo quanto riferisce una nota dell'Asl di Lecce - la certificazione attribuita da Bureau Veritas Italia, in cui viene attestato che i "requisiti organizzativi, strutturali e gestionali del Centro Trombosi ed Emostasi dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Interna sono stati valutati e giudicati conformi allo standard".

"Bureau Veritas, leader mondiale nei servizi di controllo - sottolinea la nota dell'Asl - verifica e certificazione per la qualita, salute e sicurezza, ha valutato l'ospedale come 'Centro di eccellenza per la qualità delle prestazioni'". Il centro di Gallipoli, diretto dal dottor Luigi Ria, "opera da 32 anni ed è specializzato nella diagnosi della trombosi e nell'impiego di farmaci anticoagulanti per la prevenzione e la terapia delle malattie tromboemboliche cardiovascolari, che sono la prima causa di morte nel mondo". (ANSA).