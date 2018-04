ANSA/ Farmer mania, oltre 6 italiani su 10 in orti e giardini

(ANSA) - BARI, 28 APR - Mini orti da mettere sui davanzali, in spazi ristretti nei balconi o sulla scrivania in ufficio, ma anche orti portatili, verticali ed ecologici sono diventati in Italia una passione diffusa. Sei italiani su dieci, secondo Coldiretti, si dedicano ormai alla coltivazione dell'orto per hobby o per avere un piccolo reddito integrativo, prendendosi cura nel tempo libero di verdure, ortaggi, piante e fiori. Il dato è emerso oggi nel primo 'Open Day dell'agricoltura' italiana, organizzato dalla Coldiretti sul lungomare di Bari.

"La passione si sta diffondendo - ha spiegato il presidente della Confederazione agricola, Roberto Moncalvo - anche tra i più giovani e tra persone completamente a digiuno di tecniche di coltivazione". E' un interesse con una diffusione trasversale tra uomini e donne, fasce di età e territori di residenza, anche se dall'analisi emerge una percentuale più alta tra i giovani rispetto agli anziani e tra le donne rispetto agli uomini. In tanti esprimono poi la propria passione anche in orti e giardini, ad iniziare da quelli pubblici che - sottolinea Coldiretti - in Italia sono cresciuti del 36,4% in cinque anni occupando nelle città capoluogo 1,9 milioni di metri quadri di terreno di proprietà comunale. La crescita degli orti urbani ha riguardato soprattutto il Nord con l'Emilia Romagna che guida la classifica delle regioni 'urban farmers' con il 37% di tutti gli orti pubblici a livello nazionale per oltre 704mila metri quadrati, seguita dalla Lombardia con il 10,2% e più di 193mila metri quadrati e dalla Toscana con il 9% e oltre 170mila metri quadrati. Nella 'top five' regionale anche il Veneto con l'8,5% e 160mila metri quadrati e il Piemonte con il 7,6% e quasi 144mila metri quadrati. Fra le regioni del Centro la leadership è delle Marche con più di 104mila metri quadrati, seguita da Umbria e Lazio. Mentre al Sud la classifica è guidata dalla Campania, rappresentata dagli oltre 116mila metri quadrati di Napoli, seguita da Sicilia, Sardegna e Calabria. Dall'open day pugliese è emerso inoltre che lo spazio giusto per coltivare può essere anche privato, con un investimento, stimato da Coldiretti per realizzare un orto tradizionale in giardino, intorno ai 250 euro per 20 metri quadrati. A sostegno c'è poi il bonus verde che prevede detrazioni ai fini Irpef del 36% delle spese per lavori, come ha ricordato la Confederazione sottolineando che la voglia green degli italiani coinvolge anche 1 milione e 200mila italiani che coltivano almeno un ettaro di terreno a uso familiare come veri e propri agricoltori hobbisti. Per tutti gli appassionati la Coldiretti ha diffuso il 'decalogo per un orto (quasi) perfetto'. (ANSA).