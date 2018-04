Serie B: Bari-Entella 1-0

(ANSA) - BARI, 27 APR - Il Bari ritrova la vittoria e lo sprint per i Play-off (sale a quota 60 in classifica), battendo 1-0 l'Entella nello stadio San Nicola, davanti a 13.445 spettatori. I pugliesi, privi di Brienza e D'Elia, hanno disputato una partita molto propositiva e intensa. Decisiva è risultata per sbloccare il risultato la potente botta da 30 metri, al 20', del terzino Balkovec, che ha superato il portiere dei liguri Iacobucci. Al 41' è stato annullato un gol in fuorigioco all'attaccante Cissè, a inizio ripresa Basha ha colpito un palo esterno con un tiro da 20 metri. Nel finale, al 31' st, il Bari ha sfiorato il raddoppio con una deviazione di testa di Floro Flores. Per la squadra di Aglietti tanti lanci lunghi, ma la porta di Micai ha corso pericoli solo con conclusioni prevedibili dalla distanza.