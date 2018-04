Reporter Pulitzer, raccontare terrorismo

(ANSA) - BARI, 27 APR - "Assolutamente in disaccordo" con quanti pensano che al terrorismo non vada data visibilità per non incentivarlo, il premio Pulitzer 2018 per il fotogiornalismo, Ryan M. Kelly, ha scelto di cambiare vita abbandonando il suo lavoro al Daily Progress per occuparsi dei social media di un birrificio. A Bari, in occasione dell'inaugurazione della mostra della 61/a edizione del World Press Photo, Kelly ha raccontato lo scatto che gli è valso il prestigioso riconoscimento e che in questa edizione del premio è arrivato secondo nella categoria Spot news.

Kelly ha immortalato il momento in cui l'auto di un suprematista bianco investe la folla a Charlottesville, in Virginia, il 12 agosto del 2017, durante la protesta contro il grande raduno degli estremisti di destra. "Si lavora quotidianamente e poi accade un colpo di fortuna", ha spiegato.

E anche se è "molto orgoglioso dello scatto", Kelly non nasconde l'altra faccia della medaglia, e cioè la "sofferenza per questa tragedia".